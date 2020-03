Chiariello: “L’Italia si prepara a ragionare su due ipotesi…”

Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “La riunione del UEFA ha già prodotto quello che tutti si aspettavano: lo slittamento dell’Europeo. Ora capiremo gli scenari, in questo momento, data l’emergenza, nessuno può fare previsioni certe su quanto accadrà. L’Italia si prepara a ragionare su delle ipotesi che sono queste: ritorno in campo il 2 maggio o il 16 maggio il che implicherebbe sforare a luglio con delle norme in deroga oltre il 30 giugno. I playoff come ultima chance, qualora l’emergenza non permetterà di tornare in campo nei tempi previsti. Quest’emergenza deve far sì che siamo tutti uniti”.