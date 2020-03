Proposto a Giuntoli un giovane attaccante norvegese

Il calciatore norvegese è stato proposto al ds Giuntoli dagli agenti di Sander Berge, che sono Mike Kjolo e Morten Wivestad, con i quali il Napoli aveva parlato nell’autunno scorso, quando si profilò l’idea di prendere dal Genk il regista acquistato poi a gennaio dallo Sheffield United.

Ma il 24enne nato a Trondheim pare piaccia anche al Real Madrid per sostituire il partente Luka Jovic, 22enne serbo messo in lista di sbarco da Florentino Perez, che a luglio lo aveva acquistato dall’Eintracht per 60 milioni di euro, ma il cui rendimento non è stato all’altezza: soltanto 2 gol in 24 gare quest’anno. Se il Real molla Sorloth, il Napoli proverà a prendere il norvegese, altrimenti si lancerà su Jovic.