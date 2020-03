In attesa di ufficializzare lo slittamento dei prossimi Europei per il 2021, manca solo il comunicato da parte dell’Uefa, si avvierà verso questa decisione anche per quanto riguarda la Copa America. Secondo le pagine di GloboEsporte, non si disputeranno nel mese di Giugno, ma tra un anno. Anche in questo caso manca solo l’ufficialità, ovviamente il tutto legato dalla pandemia Coronavirus.

La Redazione