Perillo: “Quello di Insigne è stato un gesto da vero capitano”

Antonello Perillo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “Viviamo in un incubo in cui ormai sta precipitando il mondo intero. E’ chiaro che sta cambiando tutto, le nostre abitudini e ribadisco di restare a casa. La RAI ci sta garantendo tutte le misure di sicurezza necessario, c’è un cordone sanitario perfetto, ma è una situazione che non avrei mai immaginato di dover subire. Non so accadrà nel futuro, quello immediato e quello prossimo, stiamo attraversando una situazione epocale. Le parole di Insigne sono state importanti, certo 100 mila euro sono una bella cifra, un grande gesto del capitano. Il vero valore dello sport sta emergendo in questi momenti, i vari appelli, i ragazzi che fanno sport, in questo momento più che mai lasciano messaggi molto importanti visto anche il seguito che hanno”.