Oggi a Nyon si deciderà “come ripartire” quando la situazione migliorerà

Quando, come e con che modalità si riprenderà a giocare. Sono le domande più frequenti, ma questo il calcio stesso non può saperlo, tantomeno può deciderlo oggi, in piena pandemia, durante un’emergenza crescente. Oggi ci si riunisce per cercare di non far saltare il calendario internazionale, per provare a far terminare i tornei nazionali, spostando un po’ in là l’Europeo, insomma, cercando di salvare il salvabile. Oggi non verranno prese decisioni definitiva, sarebbe impossibile, oggi si decideranno i principi per andare avanti appena la situazione si sarà normalizzata. Si ipotizza un Europeo nel 2021 e campionati e coppe portati a termine.

C’è però un’altra strada: Europeo a novembre-dicembre 2020 con le coppe europee che potranno essere in gara secca dagli ottavi o con una final four finale.

Fonte: gianlucadimarzio.com