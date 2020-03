Il Napoli, tramite il proprio profilo ufficiale, ha pubblicato un video-messaggio tramite la voce di Lorenzo Insigne in merito all’emergenza degli ultimi giorni: “In attesa di tornare ad abbracciarci sugli spalti, adesso tifiamo tutti insieme per una sola squadra, quella dei Medici, degli infermieri e di Cittadini di tutta Italia. We Are One Team! Forza!”.

IL TWEET