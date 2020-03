Gli eSports non sono solo un hobby per Diego Demme

NON SOLO HOBBY

Per Demme, poi, la cosa si fa seria perché lui oltre a essere un professionista come calciatore, lo è anche come videogamers. Strano ma vero, visto che ai tempi del Lipsia la squadra tedesca lo arruolò per le gare di Bundesliga di eSports. Tutto nato un po’ per caso, dal momento che i videogiochi in Germania fanno parte di una lega professionistica già da tempo e ogni club deve avere la sua squadra. Tra i calciatori Diego era il più bravo e così il Lipsia decise di arruolarlo anche per le sfide alla tv. Detto, fatto: e nell’arco di qualche settimana gli avversari del centrocampista italo-tedesco non furono più (solo) Werner e Poulsen (tra i suoi avversari più forti all’epoca), ma tutti i giocatori professionisti delle altre squadre del campionato tedesco.

ALLENAMENTI ALLA TV

E ora che Diego è arrivato a Napoli non ha di certo perso la sua passione per la PlayStation e per Fifa, il videogioco di calcio più diffuso al mondo e che è spesso terreno di sfida anche per i calciatori professionisti. In queste giornate a casa, intervallate dalle passeggiate al sole con il cane Bonny, allora, anche Demme ha più tempo per dedicarsi ai videogiochi e per qualche sfida in più con compagni di squadra vecchi e nuovi. Fonte: Il Mattino