Napoli-Jovic, il croato è al centro del progetto azzurro

Il Napoli ha puntato con decisione sul calciatore croato del Real Madrid Luka Jovic ed ex giocatore dell’Eintracht Francoforte. Le pagine odierne de “il Mattino”, mettono in evidenza l’apertura del giocatore verso il club azzurro, soprattutto se dovesse restare Zidane sulla panchina dei “blancos”. Jovic capirebbe che non sarebbe parte integrante del progetto, a differenza che nella società di De Laurentiis che punterebbe forte su di lui. L’ingaggio è accessibile alle casse del Napoli, intorno ai 5 milioni, ma si usufruirebbe del decreto crescita per poter arrivare al giocatore croato. Piace al d.s. Giuntoli, a De Laurentiis e adatto al gioco di Gattuso, perciò non ci resta che attendere.

La Redazione