Napoli chiama, gli ex rispondono presente alla raccolta fondi

Gli amici si ritrovano nei momenti di difficoltà. Lo si è sempre detto, semplicemente perchè è così. Napoli chiama e gli ex non dimenticano. Pepe Reina e Marko Rog, oggi rispettivamente portiere dell’Aston Villa e centrocampista del Cagliari, hanno partecipato a una raccolta fondi promossa da un gruppo di tifosi del Napoli abitualmente in contatto attraverso WhatsApp. La storia è questa: i rappresentati del popolo azzurro di cui sopra, tutti professionisti e imprenditori sempre al seguito della squadra e riuniti sotto l’egida virtuale, “Che Gruppo”, hanno lanciato una maratona benefica a favore dell’ospedale napoletano Cotugno, specializzato nelle malattie infettive e dunque in piena emergenza con la pandemia di Covid-19, in accordo con Just Children, onlus costantemente al fianco dei piccoli degenti delle oncologie pediatriche sostenuta da moltissimi giocatori (Koulibaly, Ghoulam, Callejon, Maksimovic, Rog, Pavoletti, Pepe e Albiol sono tra i più attivi; con tanto di visite nei reparti). Per info e donazioni è sufficiente collegarsi alle pagine Instagram e Facebook: justchildrenonlus e Just Children Onlus.

CdS