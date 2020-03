Mimmo Di Carlo (all. Vicenza): “Gli allenamenti? Sono stati fissati nel fine settimana”

Oggi, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, Mimmo Di Carlo, allenatore Vicenza sulla riunione che si è fissata nella giornata di ieri in Lega calcio: “Bisogna pensare esclusivamente alla salute, oggi le imposizioni sono di restare a casa e i calciatori, così come tutti, stanno rispettando le regole. In Serie C, la data per il ritorno ad allenarsi è il 21 Marzo, a meno di stravolgimenti di fronte. Anche se i calciatori tornano ad allenarsi, psicologicamente non saranno al 100%”.

La Redazione