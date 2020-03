Il Napoli fissa la data per la prossima seduta e attende per campionato e Coppe

Oggi il Napoli sarebbe dovuto partite per Barcellona, in vista del return-match degli ottavi di finale di Champions League contro la squadra di Messi, ma a causa della pandemia Coronavirus, la sfida è stata rinviata a da destinarsi. Secondo la pagina odierna del Corriere dello Sport, la squadra di Gattuso tornerà ad allenarsi, non per la giornata di domani, ma direttamente lunedì 23 Marzo. Nel frattempo la giornata di oggi sarà importante per capire il destino del prossimo Europeo, probabile rinvio, ma anche su campionato e Coppe varie. Su queste basi il club azzurro si regolerà di conseguenza. Lo slittamento del prossimo Europeo darebbe la possibilità di giocare la serie A e decidere la vincitrice dello scudetto e chi si qualificherà per le prossime coppe. Il Napoli attende con fiducia e su questo poi tornerà ad allenarsi lunedì o chissà se ci sarà un altro spostamento.

La Redazione