Garlaschelli:“Momento preferito? Probabilmente quando battemmo la Juve”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Renzo Garlaschelli, ex Lazio: “Fu un’annata difficile, capimmo i disastri combinati. Fu una squadra nata casualmente. Cominciammo talmente male, da finire con la rabbia negli occhi. Momento preferito? Probabilmente quando battemmo la Juve. Tra Lazio e Napoli non correva troppo buon sangue, non facemmo una bellissima partita ma si castigò in 10′. Fu una bellissima stagione, l’anno dopo siamo stati un po’ più concreti giocando un altro calcio, nessuno si aspettava tanto, ma ce l’abbiamo fatta”.