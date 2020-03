Federico Monga (dir. Il Mattino): “La serie A? Non c’è la certezza sulla ripartenza”

Oggi, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, Federico Monga, giornalista direttore de Il Mattino, ecco le sue parole: “Europeo? Credo che verrà rinviato e noi sappiamo che ormai non ci saranno più alternative. L’Europeo si rinvierà al 2021. In questo momento è difficile avere certezze per le chiusure dei campionati, sicuramente a mali estremi, le competizioni si accorceranno. La situazione non è chiara, soprattutto in Inghilterra. In Italia dobbiamo stare a casa e uscire per le cose strettamente necessari”.

La Redazione