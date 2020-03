Difficile che Milik rinnovi e Giuntoli contatta Fali Ramadani, il big degli agenti

In questi giorni direttori sportivi e agenti di giocatori si confrontano sul futuro in attesa che l’emergenza Covid-19 possa rientrare e i campionati possano ripartire. Questi interessamenti, per il Napoli, si sostanziano anche nella ricerca di una prima punta, oltre all’arrivo già certificato di Andrea Petagna, acquistato sul mercato di gennaio. Le difficoltà, in particolare, per il rinnovo di Arek Milik, spingono al casting per la ricerca di un bomber di statura europea. Il profilo di Luka Jovic del Real Madrid continua ad esser seguito con estrema attenzione. Ci sono stati, nei giorni scorsi, degli ulteriori contatti, con l’entourage dell’attaccante serbo, capitanato da Fali Ramadani, che ha definito il quadro con chiarezza: il giocatore non resterà a Madrid se l’allenatore del Real continuerà ad esser Zizou Zidane o, se nell’ambito della guida tecnica, non ci sarà un allenatore che certificherà di puntare su Jovic. Florentino Perez continua a credere nell’investimento fatto appena pochi mesi fa dall’Eintracht Fraconforte per ben 60 milioni, ma potrebbe esser costretto a cedere per non vedere depauperato l’investimento fatto. Fonte: Il Mattino