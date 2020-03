Demme potrà partecipare alla «Quarantena League», magari contro Gattuso!

Potrà essere l’occasione per partecipare anche alla «Quarantena League», un torneo online per i calciatori lanciato dalle Iene. Chissà se tra gli avversari di turno non ci sarà anche Gattuso, per il quale Demme ha speso bellissime parole in una lunga intervista concessa alla Bild. «Mi ha subito lanciato in campo e le cose sono andate per il meglio. Per me è un onore che abbia avuto fiducia in me, con Pirlo è sempre stato il mio modello. Il fatto che mi abbia voluto al Napoli è bello, la cosa positiva è che la sua idea di calcio sia simile a quella di Nagelsmann, puntano molto sul possesso palla». E poi ancora qualche ricordo su questi primi mesi a Napoli. «La prima al San Paolo è stata commovente. E poi ricordo ancora l’atmosfera nella gara con il Barcellona, era incredibile. Se ci penso ho ancora la pelle d’oca, per me è stato un sogno», dice il centrocampista. Il padre di Diego – Vincenzo – è da sempre tifoso del Napoli e per questo il suo arrivo in azzurro è stato molto emozionante. «Ha pianto quando ho firmato, per tutti noi è stato molto emozionante. È quasi presente in tutte le partite. Da piccolo ci hanno insegnato che Maradona è una leggenda». Fonte: Il Mattino