D’Amico:“Coronavirus ha fatto più danni economici di una guerra mondiale”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Andrea D’Amico, agente: “È un momento di disorientamento, non coinvolge solo l’Italia ma il mondo intero. Ad oggi ci sono tante incognite, è tutto così aleatorio. Gattuso giusto per il Napoli? Assolutamente sì, lo era anche per il Milan. Ha un senso d’appartenenza, forza lavoro, stima del gruppo. Ha avuto un inizio difficile ma ha saputo ridare dignità a questo Napoli. Belotti o Jovic? Gattuso da piena libertà al direttore sportivo. Innanzitutto c’è un grande punto interrogativo sui contratti in scadenza al 30 Giugno, quindi è da vedere cosa dirà la federazione per garantire la correttezza del campionato. Una guerra mondiale non avrebbe causato un danno economico così grave quanto il Coronavirus. Ogni discorso oggi passa in secondo piano”.