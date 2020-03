Da Malcuit a Maksimovic, piano specifico per recuperare dagli infortuni

Il Napoli dovrebbe riprendere lunedì 23 Marzo gli allenamenti a Castel Volturno, in attesa di nuovi aggiornamenti dall’Uefa e dagli organi competenti in Italia. La squadra comunica prosegue il programma specifico dettato dallo staff medico di Raffaele Canonico e di quello tecnico di mister Gattuso. Un piano specifico, come riporta il Corriere dello Sport, anche per gli infortunati. Su tutti: Meret, problema al fianco, Maksimovic, fastidio muscolare e Malcuit, la rottura dei legamenti, in modo di rientrare poi al meglio con il resto del gruppo.

La Redazione