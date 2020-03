CORONAVIRUS – Tre calciatrici dell’A.s. Roma in isolamento

Il calcio femminile ai tempi del Coronavirus e riguardante anche le calciatrici dell’Italia femminile. Le azzurre avrebbero dovuto disputare la finale di Algarve Cup contro la Germania, ma visto la pandemia che incombeva hanno preferito ritornare in Italia. Attraverso il sito dell’A.s. Roma ben tre calciatrici saranno in isolamento: Elisa Bartoli, Manuela Giugliano e Bonfantini. Nessuna presenta sintomi particolari di contagio, ma per maggior sicurezza resteranno in isolamento, come per le compagne di nazionale della Juventus Women e non solo.

La Redazione