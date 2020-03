Anche il mondo del calcio è in fermento per la pandemia da Coronavirus e cerca di capire, come uscirne e quando si potrà tornare alla vita agonistica. In un primo momento il 23 Marzo ci doveva essere la conference-call nella sede della Figc, ma è stata rinviata a data da destinarsi. Ecco il comunicato. “La FIGC ha deciso di rinviare a data da destinarsi il Consiglio Federale in programma lunedì 23 marzo”.

La Redazione