Troppi infortuni, forse sarebbe meglio far giocare tutti di più?

Oltre al rendimento altalenante di questa stagione, il Napoli ha dovuto far fronte a numerosi infortuni che hanno minato il lavoro di entrambi i suoi tecnici. Tra i tanti, potrebbe bastare citare i vari Koulibaly, Mario Rui e, in diverse occasioni, anche Mertens. La domanda che ci si pone è: “Come mai a questi livelli ci si ritrova a dover far fronte a situazioni simili? Ovvio, il problema non riguarda esclusivamente la squadra azzurra. Oggi vediamo tante partite e, il più delle volte, sempre con gli stessi interpreti per campionato,coppe e Nazionali. Visto che è un calcio che corre molto, sarebbe forse più sensato da parte degli allenatori e dei relativi staff, gestire al meglio i propri giocatori senza necessariamente spremerli come limoni, visto che si corre il rischio di arrivare cotti al termine delle stagioni. Quindi, è giusto utilizzare tutti i componenti della rosa, attraverso l’orma famoso turnover, cosi da avere, più o meno, tutti in forma e sempre, si spera, disponibili.