Spuntano due date per l’assegnazione dell’Europeo 2020

L’Europeo slitterà, ma non è dato di sapere a quando. L’ipotesi di vederlo in estate è crollata e adesso restano la soluzione giugno 2021 e quella dal 23 novembre al 23 dicembre di quest’anno. Sarebbe un anticipo di quello che succederà nel 2022 con il Mondiale in Qatar. Se sarà quest’ultima opzione a prevalere, tra maggio e giugno verrebbero conclusi i campionati e le coppe europee, a luglio vacanze, ad agosto preparazione e via alla stagione 2020-21 a settembre. I tornei nazionali e le coppe europee verrebbero poi interrotti a inizio novembre per ricominciare a gennaio 2021. L’Inghilterra, che sotto le feste natalizie ha un programma intenso e già deve accettare di rivoluzionarlo nel 2022, non voterebbe a favore. A Sportmediaset il presidente della Figc Gabriele Gravina ha ribadito i concetti già espressi al nostro giornale: «Proporremo all’Uefa di soprassedere alla disputa dell’Europeo». Fonte: CdS