Per Euro 2020 si potrebbe optare per un Qatar 2022 bis

Quale data per Euro 2020? Stando a quanto si legge sul Corriere della Sera, si potrebbe optare per una soluzione stile Qatar 2022. La priorità, al momento, è quella di terminare tornei nazionali e coppe. Per quanto riguarda l’Italia, il campionato di calcio dovrebbe ricominciare il 2 maggio, con scadenza entro il 30 giugno, per Euro 2020, si prevede, invece, uno slittamento. L’ipotesi più accreditata è quella di iniziare la competizione il 23 novembre in modo tale da concluderlo il 23 dicembre. L’Uefa prende tempo, valuterà con attenzione qualsiasi proposta. Gli investimenti fatti per questa rassegna calcistica continentale sono elevati, così come le aspettative: non si possono commettere errori.