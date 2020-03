Napoli-Maksimovic, arriva il riposo “terapeutico”

Mercoledì alle ore 21,00 al “Camp Nou” si sarebbe dovuto giocare Barcellona-Napoli per il return-match degli ottavi di Champions, ma la pandemia da Coronavirus, ha portato al rinvio del match in Spagna. Questa sosta, come riporta il CdS, sarà utile e terapeutica per Nikola Maksimovic. Il difensore serbo avrebbe saltato la sfida contro Messi e compagni, ma tra una ventina di giorni sarà di nuovo pronto per allenarsi con la squadra.

La Redazione