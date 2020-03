Il Napoli si allena a casa: Ecco cosa fanno gli azzurri

DRIES E IL CONSIGLIO SUL VINO

Sul terrazzo di casa Mertens posta un video sul suo profilo Instagram con la musica in sottofondo e un panorama mozzafiato mentre si allena sollevando una grossa bottiglia di vino: «il mio grande consiglio per la vita: un’ po di vino è la soluzione a tanti problemi», il commento di Dries a un momento della sua vita quotidiana di questi giorni sempre in casa per rispettare al massimo le misure di sicurezza al rischio contagio da coronavirus.

Il belga si è concesso sabato pomeriggio una corsetta protetto dalla mascherina facendo rientro nella sua abitazione a Palazzo Donn’Anna, mentre ieri ha svolto qualche esercizio sul terrazzo con la compagna Kat. Anche Callejon ha postato un video mentre si allena a casa insieme alla moglie. Un riposo attivo per gli azzurri che hanno svolto l’ultimo allenamento sul campo a Castel Volturno giovedì scorso, tutti si stanno tenendo in forma e cercano di dare il loro contributo alla lotta al coronavirus.

Manolas (ieri si è allenato in giardino) con un passato nella Roma, ha inviato sui social del club giallorosso un messaggio per una raccolta fondi per l’ospedale Spallanzani di Roma. «Ciao ragazzi. Aiutiamo lo Spallanzani a contrastare il coronavirus. Con una piccola o grande donazione, non importa. Aiutiamo chi ci sta aiutando». E c’è il tempo anche per rilassarsi un po’ in famiglia: la moglie di Mario Rui ha postato una storia su Instagram mentre il terzino portoghese guarda comodo sul divano la tv, il centrocampista slovacco Lobotka invece trascorre un po’ di tempo a giocare a calcio-tennis.

E Gattuso si tiene in contatto con tutti attraverso le chat di gruppo mentre lo staff medico azzurro coordinato dal dottore Raffaele Canonico monitora costantemente le condizioni di salute degli azzurri con telefonate di controllo due volte al giorno. Fonte: Il Mattino