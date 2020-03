Gli allenamenti e la dieta degli azzurri per lo smart working

ESERCIZI E DIETA

Grande attenzione a tavola e dieta rigida tenendo presente che in una fase di stop non si bruciano le stesse calorie dei giorni con allenamenti e partite. Vengono osservati anche a tavola gli stessi comportamenti di sempre per seguire al meglio il programma di mantenimento.

Più che altro questi primi giorni sono anche serviti per recuperare energie per il dispendio fisico e psicologico accumulato in tutto l’ultimo periodo ricco di impegni. E con la rincorsa degli azzurri di Gattuso capaci di risalire al sesto posto in campionato. Più un modo per restare attivi dal punto di vista fisico.

Un lavoro di 40-50 minuti suddiviso se possibile tra tapis roulant, cyclette, squat, addominali e altri esercizi. Poi tutto dipenderà da quando ricomincerà la preparazione sul campo. Per il momento il Napoli lavora in modalità smart working in attesa di potersi rituffare per gli allenamenti sul campo. Fonte: Il Mattino