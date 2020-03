Meret è pronto a lanciare la sfida tra i pali ad Ospina

Dall’arrivo di Gattuso il ruolo di portiere, dopo che in un primo momento si è passati a Meret, autore purtroppo di un’incertezza contro l’Inter, c’è stato il cambio con Ospina. Secondo le pagine del Corriere dello Sport, l’estremo difensore colombiano è passato in vantaggio nel ballottaggio per via della sua bravura nell’impostare con i piedi e l’esperienza tra i pali. L’ex portiere di Udinese e Spal, ha pagato anche un problema al fianco che lo ha tenuto fermo per diverso tempo, l’ultima partita fu con la Sampdoria, dove accusò il problema nel corso del match contro la squadra ligure, soprattutto dopo il rigore di Gabbiadini. La sosta forzata potrebbe essere un toccasana per Meret nel recuperare sul piano fisico e poter recuperare il terreno da Ospina.

La Redazione