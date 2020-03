Il mercato, anche in campo internazionale, non si ferma mai e potrebbe essere un colpo importante per il Borussia Dortmund. Secondo l’opinionista di Rmc Sport Rothen Thomas Meunier del Psg potrebbe passare in estate al club tedesco, con probabile firma, ma senza specificare le cifre. Nei prossimi mesi potrebbe arrivare l’annuncio. In passato il terzino belga era stato accostato anche al Napoli.

La Redazione