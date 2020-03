Lo smart working del Napoli: Lorenzo in prima linea

Lo smart working del Napoli, gli azzurri proseguono in questi giorni il lavoro a casa per mantenersi in forma. Insigne si allena nel salone di casa a Posillipo con splendida vista mare. Il capitano azzurro ha postato un video su Instagram mentre effettua piegamenti con un piede appoggiato su una sedia e altri esercizi «Non ci fermiamo», dice Lorenzo molto presente in questi giorni sul fronte emergenza coronavirus con una donazione di 100 mila euro alla Regione Campania per gli ospedali di Napoli. Fonte: Il Mattino