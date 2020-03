Lega calcio – Stabilito il termine ultimo per riprendere in campionato. Deroga anche per chi è in scadenza di contratto

Oggi si è svolto nella sede della Lega calcio una riunione in call-conference dove hanno partecipato i presidenti di serie A, B e C, per aggiornare sul campionato quando ricominciare. Il termine ultimo per riprendere è il 9 Maggio, in aggiunta una deroga per chi è in scadenza di contratto, su tutti: Mertens, Callejon e Ibrahimovic fino al 15 Luglio. La prossima riunione ci saranno novità si tracceranno le linee basi attraverso gli ultimi aggiornamenti con la protezione Civile sulla pandemia Covid-19 e in caso di dati positivi si potrà ritornare in campo il 9 Maggio e senza più soste.

