La Uefa “studia” le soluzioni Champions: possibile final four

Mentre tutte le federazioni studiano come, quando e se far ripartire i propri tornei “interni”, la Uefa sta studiando il modo per far proseguire la Champions League. Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, si legge di un’ idea indubbiamente particolare. Secondo il quotidiano rosa potrebbe entrare in scena una final four dai quarti in poi, con quattro squadre che si giocheranno la Coppa a Istanbul. L’ipotesi iniziale era quella di estenderla a otto squadre, ma i tempi e le condizioni tv non lo rendono possibile. Non si esclude l’opzione di una formula unica per ogni turno.