La sosta “forzata” darà una mano a Gennaro Gattuso

La pandemia Coronavirus, sta tenendo in allerta tutto il mondo, anche il calcio non è immune da questo virus, visto i diversi casi che hanno colpito i calciatori in Italia e all’estero. Secondo le pagine del Corriere dello Sport, il Napoli di Gattuso potrebbe trarne giovamento, dal punto di vista fisico, visto i diversi infortuni che aveva nelle scorse settimane. Quando si riprenderanno gli allenamenti ad esempio Elmas e Insigne avranno recuperato dagli affaticamenti muscolari. Malcuit tornerà ad allenarsi in gruppo tra un mese, mentre erano già in gruppo Younes e Llorente. Mercoledì dovrebbe essere il giorno del ritorno agli allenamenti a Castel Volturno, ma ovviamente visto l’emergenza da Covid-19, si naviga a vista.

La Redazione