Koulibaly, dopo tre mesi la guarigione è ormai completa

Dall’infortunio subito nei primi minuti contro il Parma, è iniziato il calvario dal punto di vista fisico. Stiamo parlando del difensore senegalese del Napoli Kalidou Koulibaly, che come spesso aveva detto Gattuso l’edema al ginocchio non smetteva di dargli fastidio. Il Corriere dello Sport ricorda che l’ex del Genk era tornato in campo contro il Lecce, prestazione non certo delle migliori. Da quel momento Koulibaly si è allenato a parte e un po’ con il gruppo, prima del recupero completo. La sosta può essere anche più propedeutica per K2 per tornare in gruppo e lanciare la sfida tra gli altri a Messi e al suo Barcellona.

La Redazione