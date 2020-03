Insigne e De Luca: questione di feeling ed atteggiamenti giusti

«Lorenzo grazie per la tua donazione, è stato un gesto importante, speriamo che in tanti facciano come te». Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, non lesina complimenti ad Insigne per i centomila euro donati agli ospedali napoletani. Ma, il dialogo tra i due continua. Lorenzo, da figlio e da padre è preoccupato, Il governatore ha detto, a lui ed a tutti : «Il contenimento sta funzionando, così come le misure di prevenzione. La preoccupazione è legata a quelli che sono arrivati dal nord. Per il momento, però, il sistema sanitario sta tenendo bene, ma dobbiamo andare avanti così: non possiamo permetterci di abbassare di un millimetro la guardia». De Luca si è, poi, soffermato, nel suo lungo dialogo con Insigne, anche su quella che è la funzione di esempio che devono avere i calciatori, in particolare quelli del Napoli, sia per l’attaeggiamento che per le donazioni.

Il Mattino