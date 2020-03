Mertens e Milik sono a pari merito i migliori marcatori del Napoli in questa stagione.

Tra campionato e Coppe entrambi gli attaccanti azzurri hanno segnato 12 gol.

Dries è andato in gol 6 volte in campionato e 6 in Champions League

Mentre Arek ha firmato 9 reti in campionato e 3 in Champions.

Segue al secondo posto Lorenzo Insigne con 9 reti (5 in campionato, 3 in Coppa Italia, una in Champions League). Fonte: SSC Napoli