Gol dalla panchina, il “re” è l’ex azzurro German Denis

Entra, vai, segna. Il gol, partendo dalla panchina rappresenta sempre un evento, ancor di più se risulta decisivo per il risultato finale. Una gioia che, finora, hanno vissuto in molti: sono infatti 233 i calciatori che, entrando a gara iniziata, hanno realizzato 315 delle 1950 reti firmate da 698 marcatori nei tre gironi di serie C dopo 834 partite di campionato comprensive di un 3-0 a tavolino. Il record spetta al girone A con 82 goleador subentranti per complessivi 106 centri mentre lo specialista milita nel girone C ed è l’ex azzurro German Denis, attualmente alla Reggina con 6 gol, cifra raggiunta ricordando le doppiette contro Avellino, al Partenio-Lombardi, e Paganese, al Granillo, più le reti contro Viterbese, all’andata in Calabria, e Bisceglie, al ritorno in Puglia, ognuna determinante per sbloccare e talvolta consolidare il punteggio delle quattro partite vinte dalla formazione calabrese che ha visto segnare altri sei calciatori inseriti a gara in corso.

CdS