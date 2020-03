Ghoulam, si vede la luce in fondo al tunnel

Prima dell’emergenza da pandemia da Coronavirus, il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso, aveva pensato di schierare dal primo minuto contro l’Hellas Verona, il terzino sinistro Fahouzim Ghoulam. Il laterale mancino franco-algerino, ha avuto una stagione, come quelle precedenti, diversi problemi fisici, una sorta di calvario che iniziò dal 2017. Durante la sfida casalinga contro il Manchester City, subì la rottura dei legamenti del crociato, nel periodo di grande splendore psico-fisico. Poi stava per ritornare, quando ebbe problemi alla rotula, anche in quel caso un lungo stop. La sosta forzata dall’emergenza Covid-19 potrebbe essere propedeutico per Ghoulam, recuperare in maniera definitiva e in attesa di dare il suo contributo.

La Redazione