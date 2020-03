Lauro: “In Italia il campionato potrebbe finire a Giugno, rinviando l’europeo”

Oggi, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, Franco Lauro, giornalista RAI, ecco le sue parole: ” Europei? Si potrebbero spostare nella finestra Novembre/Dicembre del 2020. Questo andrà deciso con le federazioni di tutti i campionati. In Italia, il campionato potrebbe finire a Giugno. Poi ripartire a Settembre, con la pausa ipotetica a Novembre per l’Europeo. La settimana in corso non avrà la ripresa degli allenamenti. Bisogna considerare che quando si espande l’epidemia, è impossibile dare garanzie e se si parla di coppe, il UEFA, domani metterà sul tavolo le date e le federazioni si adegueranno. In Champions si starebbe pensando a una final four. La cosa certa è che il rientro sarà bellissimo.”