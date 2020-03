Donnarumma verso l’addio, il Milan pensa a Meret

Il futuro di Gigio Donnarumma è incerto, il portierone rossonero potrebbe dire addio al Milan nella prossima sessione di calciomercato. Il giocatore ha un contratto in scadenza nel giugno 2021 con un ingaggiodi 6 milioni netti a stagione, il club rossonero adesso dovrà deciderlo se rinnovargli il contratto o cederlo al miglior acquirente. Donnarumma è seguito sia in Italia, con la Juventus in pole position che può permettersi un ingaggio esoso per il portiere, e sia all’ estero con il PSG in prima linea per portarlo a Parigi. In caso di addio, il Milan valuta due profili, secondo Tuttosport, i rossoneri seguono: Sirigu, portiere del Torino con grande esperienza, e Meret portiete giovane del Napoli che sta trovando poco spazio con l’arrivo di Gattuso in panchina. Due soluzioni interessanti per il Milan, ma prima dovrà sciogliere il fururo di Gigio.