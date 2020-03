Demme: “A Napoli sono davvero pazzi per il calcio”

Intervistato ai microfoni di Sport Bild, il centrocampista del Napoli, Diego Demme, racconta l’ambientamento in Italia. L’intervista è riportata da Goal.com: “Prima di tutto voglio ringraziare il Lipsia, recentemente ho anche chiamato il direttore sportivo per ringraziarlo di nuovo. Non è scontato che una squadra ti lasci andare così, essendo un titolare fisso. Mio padre ha pianto appena ho firmato il contratto con il Napoli (il padre è italiano ndr). La prima volta che sono entrato al San Paolo, per me, è stato molto commovente”.

Demme pedina importante per il nuovo Napoli di Gattuso. “Il mio ambientamento nel Napoli l’avevo sognato proprio così. L’allenatore mi ha lanciato fin da subito a centrocampo e tutto è andato per il meglio. È ovviamente un onore che Gattuso abbia creduto in me immediatamente. Lui e Pirlo sono sempre stati i miei modelli di riferimento. Che Gattuso in persona mi volesse è ovviamente incredibilmente bello. La cosa buona è che la sua idea di gioco è molto simile a quella di Julian Nagelsmann. Entrambi vogliono avere molto possesso e lasciare correre l’avversario”.