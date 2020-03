De Laurentiis su Castrovilli a gennaio, ecco il retroscena

Il Napoli più volte ha mostrato il suo interesse per Gaetano Castrovilli, centrocampista che quest’anno è esploso alla Fiorentina. Il calciatore è uno dei pallini di De Laurentiis, tanto che lo scorso gennaio era pronto ad investire per il calciatore viola. La Gazzetta dello Sport svela un reteoscena, e spiega che il patron azzurro aveva offerto 35 milioni più 5 di bonus per strapparlo alla Fiorentina, che ha declinato l’offerta. Il Napoli potrebbe provare a portarlo in azzurro nella prossima estate, ma servirà un’offerta ancor più importate.