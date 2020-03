Damiano Tommasi: “Impossibile giocare subito dopo il 4 aprile”

La serie A è ferma per l’emergenza Coronavirus così come gli allenamenti dei giocatori. Il presidente dell’ Assocalciatori, Damiano Tommasi, ne ha parlato ieri sera in collegamento con il programma Rai di Fabio Fazio “Che Tempo che fa”. In sintesi il suo intervento: “Fermare i campionati è stato complicato, come chiedere ai cittadini di rimanere in casa: in molti ancora non ne capiscono l’importanza e il calcio doveva lanciare un messaggio chiaro. Penso sia impossibile tornare a giocare subito dopo il 4 aprile, il nostro auspicio è ricominciare fra fine maggio e inizio giugno ma questo se va tutto come deve andare. Per ora facciamo il nostro dovere e stiamo a casa. L’Europeo? L’UEFA ci deve aiutare se vuole far finire i campionati e rinviarlo.”