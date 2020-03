Carmine Martino: “Gli europei salteranno, non è facile prendere decisioni

Oggi,su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Carmine Martino: “Bisogna stare a casa e il governo sapendolo sta intensificando i controlli. E’ incredibile come le persone sian per strada nonostante questa emergenza. Però credo che la risposta maggioritaria delle persone sia stata quella giusta, infatti qui a Napoli, non c’è un’anima viva, soprattutto nelle ora serali. Assemblea UEFA? Non è facile prendere decisioni adesso e proprio per questo i campionati, gli europei salteranno”.