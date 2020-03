CALCIO FEMMINILE – M. Rosucci: “Figc e Andrea Agnelli importanti per il nostro rientro in Italia”

Attraverso i canali youtube della Juventus è stata intervistata la centrocampista dell‘Italia del c.t. Milena Bertolini e della compagine bianconera Martina Rosucci sul periodo di isolamento a causa della pandemia Coronavirus. “L’avventura con la Algarve Cup? Noi siamo partite che era già scoppiato tutto in Italia. Il Portogallo era uno dei pochi paesi in cui non c’era nessun caso, lì siamo entrate in una bolla però le nostre famiglie ci chiamavano e raccontavano. Quando siamo andate in finale c’è stato il picco e noi come Italia abbiamo deciso di rinunciare alla finale per rientrare in Italia. Ci sono stati dei problemi, ma grazie alla Federazione e al presidente Agnelli siamo riuscite a tornare”.

La Redazione