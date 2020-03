Bellinazzo: “Perdite del Napoli? Potrebbe essere 0 ma anche…”

Marco Bellinazzo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “Il buon senso della UEFA indurrebbe ad uno spostamento dell’Europeo per dare spazio ai campionati. Dopodiché c’è il problema di tenuta dell’insieme del sistema calcio. In questi anni c’è stata una selezione naturale in LegaPro data dalla lunga crisi del 2008″.

Ha aggiunto: “Oggi ci troviamo di fronte ad una crisi economica di cui possiamo appena intravedere il profilo, ma molto profonda. E’ evidente che si porrà il problema e c’è la probabilità che molte società non riusciranno ad iscriversi ai campionati, per cui potrebbe tornare d’attualità il tema di riforma delle leghe. Perdita del Napoli? Potrebbe perdere 0 con stadi aperti e tutte le partite previste, ma potrebbe perdere 50-60 milioni se si giocasse a porte chiuse o se non si dovesse più giocare, con tutto il correlato che gli sponsor potrebbero tirarsi indietro. E’ molto complicato da dire, anche per le pay TV, Sky con la scissione di molti abbonati. Ceferin non si metterà contro le Federazioni più potenti, domani mi aspetto una UEFA che prenda decisioni di buon senso”.