Barisic, l’agente: “Napoli? È concentrato solo sui Rangers”

Nonostante i campionati siano fermi, non mancano rumors di mercato, accostamenti e sondaggi verso alcuni calciatori. Tra questi Borna Barisic, terzino sinistro del Rangers, che il Napoli segue con interesse come rinforzo per giugno. Il suo procuratore Ives Cakarun , parla di questa possibilità: “Napoli? Borna è concentrato solamente sul percorso da fare con i Rangers fino alla prossima estate” .