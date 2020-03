Alvino: “Restare a casa significa volersi bene, non è sacrificarsi”

Oggi, è intervenuto, Carlo Alvino, giornalista e direttore TV Luna, su Radio Kiss Kiss Napoli, giornalista, ecco le sue parole: “Si paga ancora oggi lo scotto di aver deciso tardi nel mondo del calcio. In questo momento fare previsioni è inutile, tutto quello che uno può pensare si scontra con i dati attuali, ci vuole il buon senso nel calcio. Io da subito avevo detto di fermare subito, neanche le porte aperte, prchè la salute viene prima di tutto. Le istituzioni ci faranno saper se e quando si potrà continuare. In altre parti del mondo il coronavirus, viene ancora sottovalutato, soprattutto nei giovani, che si sentono superman. Noi abbiamo un mezzo potentissimo come la Radio e dobbiamo far capire che restare a casa non vuol dire stare in prigione, non è un sacrificio, perchè significa volersi bene.