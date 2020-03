Gli abbonati Sky e DAZN possono chiedere il rimborso dell’abbonamento?

L’emergenza Coronavirus ha portato allo stop della Serie A, Champions League, Europa League e molti campionati esteri. A questo punto gli abbonati Sky e DAZN cercano di capire dove andranno a finire i propri soldi. Anche Formula 1 e NBA sono ferme, motivo per cui si inizia a capire se si possano essere i margini per un rimborso dell’abbonamento.

L’articolo 1256 indica come il debitore sia libero dall’obbligazione se sopraggiunge una causa a lui non direttamente imputabile. Nello specifico: “L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile”. Per DAZN invece è diverso: in questo caso annullare l’abbonamento è decisamente più facile. E’ sufficiente interrompere l’abbonamento rivolgendosi all’app di riferimento.