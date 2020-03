Senza Europei il campionato e le Coppe saranno salve. Ecco la formula salva serie A

Il calcio si interroga, compreso in Italia, oltre per la salvaguardia della salute dei cittadini, anche per trovare una formula per salvare il campionato e disputare le Coppe. Secondo la Gazzetta dello Sport, la soluzione sarebbe di giocare per i 9 week-end e i tre turni infrasettimali le restanti dodici giornate e giocare le Coppe internazionali. La Coppa Italia? Probabilmente con l’inizio della prossima stagione, per via dello spazio che manca. Sui play-off e play-out sarebbe la situazione estrema solo se non si completasse il campionato.

La Redazione