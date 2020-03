Il caso Sannino: Rientrato in Italia per precauzione

IL CASO SANNINO

A proposito di campionati nazionali, dicevamo che in Ungheria si gioca e che quella è una terra di dominazione italiana dal punto di vista calcistico. Perché oltre al ct Marco Rossi, c’è Giuseppe Sannino che allena l’Honved, squadra che in attacco ha l’italianissimo Davide Lanzafame. Dicevamo di Sannino, perché la sua è una storia nella storia.

E’ rientrato in Ungheria dall’Italia a fine febbraio e il club per precauzione lo ha messo in quarantena. Al suo posto in panchina è stato mandato Istvan Pisont (allenatore delle riserve) e Sannino è tornato solo nella gara di coppa di Ungheria vinta mercoledì contro il Paksi. Fonte: Il Mattino