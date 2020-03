Retroscena Bianchi: “Ho già avvertito la paura di non farcela”

Ottavio Bianchi ai microfoni de “Il Mattino”. Classe 1943, guarda la sua Bergamo dalla Città Alta. «Ho già vissuto questa paura di non farcela. Il primo anno a Napoli andai in coma per tre giorni perché non mi avevano curato bene una appendicite che si tramutò in una peritonite perforante. E in quel letto non pensavo mai a cosa avrei fatto una volta che sarei tornato a giocare, ma solo a tornare a vivere alla svelta e a cosa avrei fatto se fossi riuscito a salvarmi». Il tecnico del primo scudetto della storia del Napoli racconta i giorni dell’angoscia. E quei sorrisi che arrivano solo pensando alla sua famiglia e agli anni gioiosi in azzurro.

Bianchi, e in quel letto a cosa pensava? «Dicevo tra me e me: appena esco di qui prendo l’auto, vado sulla cima di una delle montagne delle mie valli e mi butto in un torrente a bere l’acqua fresca. Perché in quei giorni di coma avevo sempre sete. E fu la prima cosa che feci quando mi dimisero dall’ospedale e mi dissero che mi ero salvato».